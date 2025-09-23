秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト・スコーピオン）」が２３日、東京・品川インターシティホールで単独公演を開催した。

グループ３度目となる単独公演。１０月２２日に発売する２枚目のミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」に収録されている同タイトル曲や「愁情」など全１５曲をパフォーマンスした。

本編最後のＭＣではＨＡＮＮＡがファンへの思いを手紙にしたため「どうしたらもっとたくさんの人にＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮを知ってもらえるか。毎日毎日悩んで、いまもまだ答えが見つからないままでいます。でも、私たちが絶対に忘れたくない思いがあります。それは、ライブで、パフォーマンスで、みなさんの心を打ちたいということ。みなさんの応援があるから前を向いて歩き続けられています。いつも側にいて支えてくれるみなさんがいて、私はこんなにも温かい人たちに囲まれていて、本当に幸せ者だと日々感じています」と吐露。「その温かさが決して失われることが無いように、むしろ、炎のように熱く、みなさんの心を幸せで満たせるようにもっともっと頑張ります」と誓った。

また、公演中には１２月１３日に東京・品川ステラボールでデビュー２周年を記念した単独公演を開催することを発表。さらに、１０月２５日には香港で初の海外公演を行うことも明かした。