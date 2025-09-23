◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

広島は、巨人との今季最終戦を白星で締めくくり、２年ぶりの同カード勝ち越しを決めた。２点リードの２回に中村奨が、巨人戦６本目となる９号２ラン。先発・玉村は、６回無失点で６勝目（８敗）。巨人戦は１３イニング連続無失点で今季３戦２勝、防御率０・５３とキラーぶりを発揮した。５点リードの９回はドラフト５位・菊地ハルン投手が、プロ初登板で３者凡退と好投。ＮＰＢの現役投手で最長身２メートル右腕が、堂々デビューを飾った。新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―この日から若手６人が１軍合流。若手の積極起用の戦いで勝利。

「各自、緊張したと思うんですけども、まずまずいい動きをしていた選手が多かったかなと見えました」

―若ゴイ筆頭格の中村奨選手が２回に貴重な２ラン。

「見事なホームランでしたね。インサイド高めの難しい球なんですけど、こちらから見ていて（左翼ポール際をファウルに）切れずに戻ってきたような打球だった。ああいう打球を打つのは技術がいる。本当にいいホームランだったと思います」

―来季に向けて頼もしい成長ぶり。

「今年いいものを見せてくれていますし、ただ、まだまだこれからなので」

―玉村投手も６勝目。

「キャリアハイということですけど、本人も、そこには満足せずに、まだまだこれからだぞというのは試合後に伝えました」

―最後は１８歳ルーキー・菊地投手が締めた。

「緊張したとは思うんですけど、デビュー戦で勝っているところで最終回でね。ストライク入るんでね、大したもんだなと思いながら見ていました。いい経験にしてもらいたいです」

―島内投手が６０試合登板。

「やっぱり６０試合というのは、ブルペンのピッチャー、またセットアッパーとして誇れる数字。本人もそこを一つの目標にしていたから。本当に今日もナイスピッチングでした」

―残り５試合。

「残り５試合を大切に戦っていきたいと思います」