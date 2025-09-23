全身ハイブランドの0歳娘「これで完璧」見た目へのコンプレックスでゆがんでいく考え方【ママリ】

神谷もちさんの友人・ゆうみは、幼少期「そこそこ可愛かった」といいます。家庭は貧しく、18歳のころから都会でキャバクラ嬢を始めました。キャバクラで働きながらダイエットやジム通いなど美しくなる努力をした結果、10歳年上で年収3000万の社長と結婚、妊娠。何もかもうまくいっていたはずの人生でしたが、夫にそっくりな娘が生まれてから、悩みを抱えてしまったようです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『私の娘は可愛くない』第9話をごらんください。

早速、娘あいりにハイブランドの服を購入するためお店に行ったゆうみ。20万円分ほど購入し、翌日はその服を着せて有料の遊び場に連れて行くことに。しかしそこで偶然にも出会ったのはまさかの人物で…？

Ⓒ神谷もち

せっかくわが子への自信を取り戻したのに、自尊心を削られる「今一番会いたくない人たち」に会ってしまいました。同じ地域で暮らしていると、特定の人に何度も会ってしまうこともありますよね。

