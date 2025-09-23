µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤Î¸Í¶¿KO¤Ëº¤ÏÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í0¡½5¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ïº¤ÏÇ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤Î3Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬4²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀKO¤µ¤ì¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó9ÇÔÌÜ¡Ê7¾¡¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤Í¤¨¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¤¨¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏËè½µÎÉ¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ2²ó¤Ë¤â2¼ºÅÀ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¡Ö¤Í¤¨¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ã¤¹¤è¤Í¤¨¡£ËÜ¿Í¤âÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¦¡Á¤ó¡£¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡£¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤ËÈ´¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤ó¤Ç¡£°ì±þ¤Í¡¢Èà¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä´»Ò¤¤¤¤°¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤«¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£