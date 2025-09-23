フランスのマクロン大統領は22日、フランスとサウジアラビアが共催した国連の会議で「今こそ平和の時だ」と述べ、パレスチナを国家承認すると宣言した。他にもイギリス、オーストラリア、カナダ、ポルトガルなど約10か国の西側諸国も承認を表明している。なぜ、マクロン氏はこの動きを主導したのか。欧州各国の承認が相次いだ背景には何があったのか、専門家に聞いた。

■約10か国の西側諸国が一挙承認

「その時が来た」。マクロン大統領は、国連の会議で22分間にわたり演説を行い、パレスチナの国家承認の意義を強調した。欧州各国や豪、カナダなどの動きの先陣を切ったのがマクロン氏だ。マクロン氏は今回の国家承認を、半世紀以上にわたって塩漬けとなってきた「2国家解決」、イスラエルとパレスチナが独立国家として平和共存する方策に近づく第一歩と位置づけている。その後、各国の間に同様の動きが相次いだことで、マクロン氏の狙いはある程度、当たったかもしれない。

■国家承認とは？

他国によって行われる「国家承認」は、対象となる国の「国際法上の主体性」を認める行為である。承認により、現在のパレスチナの状況に大きな変化が起きるわけではなく、多くの仏メディアは、承認は象徴的なものにとどまると指摘する。フランスとパレスチナの間にはすでに政府間の交流があり、これを大きく進展させるものではない。

■イスラエルとアメリカの反発

しかし、イスラエルとアメリカの反発は大きい。イスラエルのネタニヤフ首相は8月、マクロン氏に直接書簡を送り、フランスの“反ユダヤ主義”を助長するなどと批判。その後、ヨルダン川西岸への入植活動拡大も打ち出した。アメリカもパレスチナ代表団のビザを取り消し、国連での会議に直接参加する機会を奪った。

■未承認はさらなる少数派に

国家承認について、フランスの地中海・中東研究所所長のジャン・ポール・シャニョロー氏は、「歴史的な瞬間であり、非常に重要な政治的一歩」と評価する。

これまでパレスチナを承認してきた150近くの国々は、アメリカと距離を置く旧社会主義国やラテンアメリカ諸国が中心だった。しかし今回、イギリスやカナダのような西側諸国が承認に踏み切ったことで、アメリカなどがさらに少数派となり逆風が強まる。

国際公法を専門とする石塚智佐教授（東洋大学）も、承認表明はパレスチナを支援する政治的な意味合いが大きいという。

パレスチナは、2012年から国連でのオブザーバー国としての地位を認められているものの、アメリカの拒否権発動で正式加盟を妨げられている。それでもパレスチナは近年、国際機関での外交活動を活発化させていて、今回の“承認ラッシュ”は、活動を後押しする効果を持つことも予想される。

石塚教授は、そうしたパレスチナの外交的な存在感を高めることを、イスラエルとアメリカが警戒しているとみる。

■マクロン大統領を動かしたガザの惨状

「承認」に慎重な声はフランス国内にも少なくないが、マクロン氏が踏み切った背景には、4月にエジプトを訪問した際の経験が大きいとシャニョロー氏は語る。

マクロン氏はエジプトのガザ地区に近いアリーシュまで赴き、ガザからの多数の負傷者に会った。同行した人道支援関係者は、四肢を失った女性や子どもたちを前に、「まれにみるほど大統領が動揺しているように見えた」と語っている。

マクロン氏は帰路、「パレスチナの国家承認をしなければならない」と発言した。

■“取り返しのつかない”状況

フランス・パレスチナ友好議員団の一人は、「承認は遅すぎた。墓場を承認しても意味がない」と憤った。ヨルダン川西岸では入植活動が進み、イスラム教のモスクの前まで入植地が迫っているという。入植者のインフラ整備される一方で、パレスチナ人は困窮し、住み慣れた土地を離れる人が増えていると話す。

■欧州はイスラエルを止められるか

シャニョロー氏は、国家承認は「法秩序への回帰を呼びかける重要なステップ」と評価するものの、「力の支配へと傾きつつある国際関係を正すための実効的な行動が伴わなければ、現状を変えることはない」と現実的だ。

EU＝ヨーロッパ連合は9月、イスラエルへの経済制裁を加盟国に提案した。しかし、ドイツの反対が予想されるなど、欧州諸国は対イスラエル制裁に及び腰だ。ドイツには第二次世界大戦の時のユダヤ人迫害「ホロコースト」の歴史を受けて、ユダヤ人国家であるイスラエルへの配慮がある。加えてシャニョロー氏は、欧州の人々の意識の根底に、欧米出身のユダヤ人も多く建国に加わったイスラエルに対する「仲間意識」もあると指摘する。

イスラエル・パレスチナ紛争の最大の要因は「欧州の反ユダヤ主義と帝国主義」といえる。欧州各国が“歴史”を乗り越え、半世紀以上にわたる負の連鎖を断ち切る方向に向かえるのか、次の一歩の実効性が問われる。