◇明治安田J1リーグ第31節 清水0―0浦和（2025年9月23日 IAIスタジアム日本平）

韓国ソウルイーランドFCから加入したMF小塚和季（31）が今季初先発を果たした。3月のルヴァン杯では先発出場していたが、リーグ戦は初。後半11分で退いたが「率直に結果を残したかったというのが第一にある。折角のチャンスだったので結果を残したかった」と悔しさをにじませた。

前半はゴール前でシュートを打つなど積極的に攻撃に顔を出した。「ああいうところで決めきること。前半の最後は相手にボールを持たれて受ける回数が少なかったが、自分のところで時間を作れたらと思う」と振り返った。

先発起用した秋葉忠宏監督（49）は「ケガが続いていたが、ようやくコンディションが上がってきた。その中であれだけの落ち着きと技術と視野の広さみたいなもの、我々にない武器を持っている。久しぶりの先発とは思えないほど落ち着いていた」と評価していた。

今季はここまで11試合に途中出場にとどまっているが、リーグ戦のクライマックスに向け「まだこれからっすね。ここからさらにコンディションを上げて長い時間使ってもらえるようにアピールしたい」と前を向いていた。