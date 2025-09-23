±óÆ£·û°ì¡¢ÊÝ¸î¸¤¡È¥¯¥í¥ß¡É¤È¤Ï¡Ö¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¡×¡¡ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¡ØÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¡ØÂè9²ó¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¼øÍ¿¼°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£2Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÊÝ¸î¸¤¡È¥¯¥í¥ß¡É¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¡ØÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î ¡ØÆ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡Ù ¤Ç¡¢ ±ÊÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡£¡Ö¥¤¥Ì¡Ê¥Í¥³¡Ë¤Î»¦½èÊ¬¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë±¿Æ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î´ð¶â¡Ù ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¡È¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤Î°¦¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡¢ ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÈÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¡É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤Ï ¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ë¥ã¡¼¥º¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±óÆ£·û°ì¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È½÷Ë¼¡É
¼øÍ¿¼°¤Î°§»¢¤Ç¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤Þ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍèÁ´Á³¥À¥á¤Ç¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î²áµî¤òË½Ïª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö30Âå¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½÷Ë¼¤¬¡È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó»ô¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡£¡È¥À¥á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÃÏÊý¥í¥±¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡È¤Þ¤á¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤Î¾®¤µ¤¤¤Î¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï2É¤ÌÜ¤Î¡È¥¨¥ì¥¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿ÃÏÊý¥í¥±¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡È¥¨¥ì¥¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö16Ç¯17Ç¯¡¢Î¾Êý¤È¤âÀ¸¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¿ôÇ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½÷Ë¼¤¬¼«Âð¤Ç²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÖºä¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¿§¡¹»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ô¤¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö2É¤¤È¤â16ºÐ¤È17ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢2Ç¯Á°¤ËÀÖºä¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤é¡ÈÊÝ¸î¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º½÷Ë¼¤¬¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£´ðËÜ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¤ÏÊÝ¸î¸¤¤Ï»ô¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Î¹Í¤¨¤ÎÃæ¤Ë¡È¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹âÎð¼Ô¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ÆËÜ¿Í¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷Ë¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÊÝ¸î¸¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÝ¸î¸¤¡È¥¯¥í¥ß¡É¤È¤Ï¡Ö¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÊÝ¸î¸¤¤¬¡¢¸½ºß°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥¯¥í¥ß¡É¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥í¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¸¤¼ï¤¬¥×¡¼¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¾®¤µ¤Ê¾õÂÖ¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¡¹¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥×¡¼¥É¥ë¡£Âç·¿¸¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Öº£¡¢°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ä¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»ô¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥í¥ß¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£