9月23日 発表

Googleは9月23日、Android及びChromeOS向けデジタルコンテンツの配信サービス「Google Play」の最新アップデート情報を発表した。

最新アップデートでは、Google Play Gamesの機能やUIが刷新。さまざまなプラットフォームやデバイス、リワードプログラム、コミュニティなどの要素がひとつに統合され、さらに快適なゲーム体験が提供される。

新たなプロフィール画面では、特定のゲームだけでなく、あらゆるゲームやデバイスを横断して、ゲームデータや実績を簡単に確認可能。さらに、AIで生成したアバターでプロフィールをカスタマイズし、自分だけの個性を表現することができる。

また、Google Play からダウンロードしたゲームをプレイ中に利用できる便利なゲーム内オーバーレイ「Google Play Games Sidekick」を発表。これを使うことで、ゲームのチュートリアルや攻略法を探すためにゲームを中断することなく、Geminiとリアルタイムな会話をしながらサポートを求めることができるとのこと。Gemini Liveの画面共有機能を使用してゲームの状況を理解し、プレイ中にAIが音声でヒントやコツなどを提供してくれるという。

今回発表されたアップデートは、新たに追加される「マイページ」のタブにすべて集約。ポイント、定期購入、おすすめ、ゲームデータ、アップデートなど、自分のために厳選されたコンテンツが一箇所にまとめて表示され、関心のあるトピックにより深く関わることが可能に。統合ゲームプラットフォームとマイページは日本を含む一部の国と地域において今週から順次提供開始され、10月1日には、その他の追加地域でも利用ができるようになる。

なお、「Google Play Games Sidekick」については、今後数カ月間で、対象地域における一部のゲームで提供を開始する予定とのこと。具体的な対象地域については、提供開始時に案内するとしている。