※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、他のママたちも白田さんを無視するようになる。



そんな中、白田さんがバス通園をやめてしまい、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命する。黒木さんが幼稚園に相談すると、先生は「園非公式の係です」と即刻解散を宣告。黒木さんは「係をやる年少の年だけ我慢すればいい」と白田さんに係を押し付けようとするが、先生は「言い換えるなら、1年も我慢しないといけないってことですよね？」と返して…。



白田さんがそこまで追いつめられていたんだと、初めて気づいた黒木さん。今までは「自分も大変で、白田さんはズルい！」としか思っていませんでしたから。とはいえ、係に“ワーママか専業主婦か”は関係ない気もしますが…？(ツムママ)