福岡ＤＦ安藤智哉、フル出場も４連敗に悔しさにじませ「本当に結果が欲しいのが現状。チームを勝たせられるように」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 ＦＣ東京１―０福岡（２３日・味スタ）

福岡ＤＦ安藤智哉は３バックの左でフル出場も、チームは４連敗となり、試合後は悔しさをにじませた。

安藤はけがの影響で、９月に行われた日本代表の米国遠征を辞退。前節（２０日）の横浜ＦＭ戦で後半開始から復帰をしていた。

試合を終え「退場して１人少なくなる中、１個取ってやろうと思って後半を戦ったが、なかなかチャンスを作れず悔しい敗戦になった」と振り返った。

９０分フル出場となったが「まだまだミスも多い。細かなポジショニングがだいぶアバウトになっていたのは、結果が物語っている。もう一度見つめ直し、連戦なので、しっかりリカバリーして、チームがバラバラにならず次の試合に向けてやっていくしかない」と前を向いた。

米国遠征の辞退については「めちゃくちゃ悔しかった。（ただ）自分に起こることって全て意味があると思う。このタイミングでけがをしたのは、まだまだ自分の甘さ。チャンスをつかむかつかまないかは自分次第で決まるので、もう一度福岡でやっていきたい」と自らに言い聞かせた。

苦しいチーム状況を受け、「後ろの選手は勝たせてナンボだと思う。チームがまとまって、同じ方向を向いてやっていけば、あれだけのサポーターが（アウェーにも）来てくれたし、次ホームでやれるアドバンテージがあるので、やっていきたい」と主力の自覚をにじませた。「本当に結果が欲しいのが現状。その上で自分もいいパフォーマンスを出しながら、チームを勝たせられるように」と強調した。