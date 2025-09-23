※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦関係が悪化。しかし、実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は芹が草太にも言い寄っていたことを知って感情を爆発させ、退職を選びます。芹も社内で孤立し、ロッカーには藤枝に使わせた金銭明細が貼られ、周囲の冷たい視線に耐えられず欠勤しました。一方、妻は長く心を沈めていましたが、ようやく気持ちが落ち着き、心配してくれていた友人と再会します。友人は夫がスマホの件を追及しなかったことに安堵し、妻ももし夫が芹のように憤慨していたなら離婚していたと感じずにはいられませんでした。



■夫の思いは友人にも伝わったようで…

■草太の送別会…仲間たちと過ごす最後の夜■漆谷の面倒な絡み…!?友人から「全力で応援する！」と励ましの言葉をもらった妻は、大きな支えを感じていました。一方その頃、夫の退職日には、新部長となった葉山の計らいで送別会が開かれます。同期の仲間は芹と漆谷だけとなり、「少なくなっちゃったな」と葉山は寂しげに漏らしました。けれど、芹も欠勤を繰り返す日々で、この先どうなるかは誰にもわかりません。そんな中、漆谷だけは相変わらずで、「なんで俺を部長に推してくれなかったんだよ」と草太に絡んでくるのでした――。(スズ)