当別町産の新じゃがを使った「ポテトチップチョコレート」が登場
『ロイズ』の直営店と通信販売にて、毎秋人気の『ポテトチップチョコレート（新じゃが）』が期間・数量限定で販売中です。画像：株式会社ロイズコンフェクト
『ポテトチップチョコレート（新じゃが）』は、秋限定の特別なポテトチップチョコレート。画像：株式会社ロイズコンフェクト
『ロイズ』の生産拠点『ロイズタウン工場』がある北海道当別町産の“新じゃが”のみを使用したポテトチップです。
片面には、口どけの良いまろやかなチョコレートがコーティングされています。詳細情報
ポテトチップチョコレート（新じゃが）
内容量：190g
価格：1,188円
【ロイズ通信販売】
注文期間：2025年9月11日（木）～10月28日（火）
（お届け希望日：2025年9月14日～11月1日）
※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。
【ロイズ直営店】
販売開始：2025年9月13日（土）～
販売店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド
※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。
※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。北海道Likers編集部のひとこと
毎秋人気の味わいが今年も登場！ 新じゃがならではのパリパリさくさく感と、甘じょっぱさがたまらない♡ 食べる手が止まらない美味しさです！
定番のフレーバーと食べ比べをするのもおすすめですよ◎文／北海道Likers
【画像・参考】【ロイズ】当別町産の”新じゃが”を使用した「ポテトチップチョコレート[新じゃが]」を数量限定で発売。 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。