『ロイズ』の直営店と通信販売にて、毎秋人気の『ポテトチップチョコレート（新じゃが）』が期間・数量限定で販売中です。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ポテトチップチョコレート（新じゃが）』は、秋限定の特別なポテトチップチョコレート。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズ』の生産拠点『ロイズタウン工場』がある北海道当別町産の“新じゃが”のみを使用したポテトチップです。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

片面には、口どけの良いまろやかなチョコレートがコーティングされています。

詳細情報

ポテトチップチョコレート（新じゃが）

内容量：190g

価格：1,188円

【ロイズ通信販売】

注文期間：2025年9月11日（木）～10月28日（火）

（お届け希望日：2025年9月14日～11月1日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売開始：2025年9月13日（土）～

販売店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

毎秋人気の味わいが今年も登場！ 新じゃがならではのパリパリさくさく感と、甘じょっぱさがたまらない♡ 食べる手が止まらない美味しさです！

定番のフレーバーと食べ比べをするのもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】当別町産の”新じゃが”を使用した「ポテトチップチョコレート[新じゃが]」を数量限定で発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。