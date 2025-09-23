“ロックの聖地”として親しまれてきた日比谷公園大音楽堂、通称『野音』。10月から建て替え工事のため休館することが決定しており、現在の姿を記憶してもらおうと、23日にイベントが開催されました。訪れた多くの音楽ファンが『野音』との思い出を語りました。

この日行われたのは、館内を開放し、一般の人が自由に見学することができる『日比谷野音 The Final 日比谷野音オープンデー』。イベント開始前の午前10時頃には、約700人が行列を作りました。（主催者発表）

会場内は、ステージの上や楽屋など、普段入ることができない場所に、南こうせつさんをはじめ、これまで野音でライブを行ってきたアーティストの写真や衣装、楽器が展示され、訪れた音楽ファンが休館前の野音との思い出を作りました。

野音は1923年に、日本初の本格的な野外音楽堂として開設され、太平洋戦争中は一時休館していましたが、戦後の1954年に2代目として再開。1983年に現在の建物である3代目音楽堂が完成しました。

京都から母親と来たという20代の来場者は「私初めて見たんですけど。（母の）テンションが上がってるのも横で見られて、来てよかったなと思います」とコメント。さらに、50代の来場者は「ライブで10回くらい来ているんですけど。（ステージに）立ってみたいと、思ってましたけどいいですね」と、普段は立つことができないステージに立てたことを喜んでいました。

日比谷公園大音楽堂の館長を務める菊本誠二さんに話を聞くと「（有名なのは）矢沢永吉さん率いるCAROLの解散コンサート（1975年）でステージが炎上したとか、あとはキャンディーズがここで解散宣言（1977年）をしたとか。語り継がれる伝説ですね」と、今も語り継がれる“ロックの聖地”の思い出を語りました。

音楽ファンの記憶に残る思い出を生み出してきた“ロックの聖地”。新しい野音は、2029年度に完成する予定だということです。

（9月23日放送『news every.』より）