¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã(63)¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡¡ÀÐ¸¶4·»ÄïÂç½¸¹ç º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¡¡3»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤ÇÀ¯¼£²È¡¢¾®Àâ²È¤Î¸Î¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÀÐ¸¶²È¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÆæµ·¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡ÈÀÐ¸¶4·»Äï¡É¡£¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¹¸¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¡ÃË¡¦ÎÉ½ã¡¢¸½¿¦½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»°ÃË¡¦¹¨¹â¤µ¤ó¡¢·Ý½Ñ²È¤Î»ÍÃË¡¦±ä·¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ï¿µÂÀÏº¤µ¤óÈ¯°Æ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆæµ·¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤Ë¤ÏÄí¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÆü¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃ´¤®Äí¤Ø¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÄí¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾â¤òÃ¡¤¡¢¼«Âð¤Ç½üÌë¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¾â¤òÃ¡¤¯¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤²»¤·¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾â¤Ï·Ý½Ñ²È¤Î²¬ËÜÂÀÏº»á¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÕÄêÈÖÁÈ¤Ç¤Ï6000Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£