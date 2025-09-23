Snow Manの宮舘涼太さん（32）が23日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開 配給：KADOKAWA、ギャガ）の大ヒット祈願イベントに、主演の水上恒司さん（26）、ヒロイン役の山下美月さん（26）と登場。思い入れのある私物を公開しました。

イベントでは映画のテーマにちなみ、“思念がこもった私物”を紹介。宮舘さんは“台本カバー”を持参し「映画（撮影）のときも僕は台本を入れて、常に持ち歩いていたんです。お2人（水上さん・山下さん）とも、この台本カバーをきっかけにお話をするようになった」と話し、続けて「違う作品でも（台本を）入れながら、共に歩いていこうって。お仕事させてもらおうって決めて、いつもカバンの中に入っている」と語りました。

さらに、台本カバーについて水上さんが「高価ですよ、これ」とつぶやくと、宮舘さんは「ワニの革なんですよ」と得意げにコメント。山下さんからは「結構、いいところのブランドのです」と明かされ、照れ笑いを見せる宮舘さんに、水上さんは「舘さんが好きなんですよね」とフォローし、仲の良さを見せました。

宮舘さんは台本カバーを大切そうに見つめながら「一生使えるなと思って購入しました。（たくさんの作品に出て）もっとボロボロにしたい。味を出したい」と話しました。

映画は、水上さん演じる、信州で暮らす主人公・久喜雄司と山下さん演じる、妻の久喜夕里子の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まるミステリーホラー。宮舘さんは、雄司たちと共に謎の究明に奔走する超常現象専門家・北斗総一郎を演じます。