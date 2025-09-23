Aぇ! group末澤、マッチングアプリ用のプロフィール自作
23日放送のTBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』（後11：56）は、「婚活女子に聞いた実際に会ったストレス婚活男子SP」と題した企画を届ける。
【番組カット】ダイアン津田、藤田ニコル、田村真子アナも出演
デートでタイパ重視男、給与明細チラ見せ男、元カノ忘れられない男…。島崎遥香VSさや香新山＆コットン西村＆ラブレターズという豪華な布陣でコントを届ける。
スタジオでは、末澤誠也（Aぇ! group）、津田篤宏（ダイアン）、藤田ニコルが見守り、進行を田村真子アナが担当。藤田が、結婚の決め手について「私は、25歳で結婚するっていう目標みたいなものをずっと言っていて、だからアピールしていて」と打ち明けると、津田と末澤が「男からしたら、プレッシャーですよね？」とコソコソと話し合う一幕も。
次の瞬間、津田が「末澤がなんか言うてたぞ！」とあざやかに裏切ると、末澤は「ずる！」とショックを受けた様子で、津田と末澤の小競り合いも見られる。さらに、終盤では、末澤自作のマッチングアプリプロフィールを出演者たちでチェックする場面もある。
