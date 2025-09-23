格闘技「KNOCK OUT」は23日、「KNOCK OUT.57」を後楽園ホールで行った。

メインのKNOCK OUT−BLACKフェザー級王座決定戦で古木誠也（28＝REX GYM）が内藤凌太（30＝BELLWOOD FIGHT TEAM）に2―0の判定勝ちし、ベルトを獲得した。

古木はチュームーシーフーと王座戦が決定していたが、相手がケガで欠場。急きょ内藤に対戦相手が変更となった。

古木は1ラウンド（R）からエンジン全開。左右のパンチにボディーへと強烈な攻撃を繰り出す。内藤はなんとかパンチを返す。2Rも古木の攻撃は勢いを増す。しかし、内藤がタイミングのいい左フックで反撃。徐々に古木のボディー攻撃で内藤の動きが鈍くなる。内藤も最後の力を振り絞って反撃し、古木の顔面を捉える場面も。結局判定にもつれて2―0で古木が王者に輝いた。リングでマイクを持った新王者は「王者になって素直にうれしいです」とベルトを腰に巻き、白い歯がこぼれた。「王者としてそうなんですが、盛り上げる試合をすることを目指しているのでKNOCK OUTをもっともっと盛り上げます」とアピールしていた。