¡¡¿·À¸¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£í£ù¡¡£æ£á£ö¡Ê¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥Ö¡Ë¡×¤¬£²£³Æü¡¢Äê´ü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££±£²£ô£è¡¡£ó£é£î£ç£ì£å¡ÖºÇÍ¥½¨½õ±é¾Þ¡×¤ò£²£´Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ä¿ä¤·¤òà¼ç±éá¡¢¼«Ê¬¤òà½õ±éá¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîËô¤¢¤óÆà¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ó¤Î¡Ø¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ç·¯¤Î²£¤ËÌ¾Á°¤Ï¤¤Ã¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶Ê¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæÈþÈÁ¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£