シークレット出たぁぁぁ♡（喜）【ガチャ】集めたくなる可愛さ！「ミニチュアグッズ」

ユニークな【ガチャ】が多数登場している中、いま注目したいのが食品系。リアルなつくりでついコンプリートしたくなる「ミニチュアグッズ」は、お部屋にコレクションとして並べて飾るのもおすすめです。今回は箱やカゴに入った、そのまま飾れる水産物系ガチャをご紹介します。

鱗や艶感もリアルに再現！「箱入り魚マスコット」

@gnm.aoさんが「シークレット！！でた！」と歓喜したこちら。産地や品名が入った専用の箱に、水産物が入っているミニチュアサイズのマスコットです。箱には氷が敷かれており、水産物の鱗や艶感もリアルなユニークで可愛らしいビジュアル。全6種類ラインナップしており、シークレット狙いでコンプリートを目指すのもアリかも。

ボールチェーンで取り付けも可能な「カゴ入り！ 市場のおさかなマスコット」

青いカゴや干しザルに入っているお魚マスコット。値札や数量が書かれた札まで作り込まれたリアルさは、ミニチュアサイズ感も相まってとってもキュートです。お部屋に飾るのはもちろん、ボールチェーン付きなのでバッグやポーチにも取り付けられます。全5種類あるので、集めてミニチュア食品コレクションを楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino