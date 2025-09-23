MeseMoa.、和装衣装で妖艶なダンス披露 “台詞パート”に会場熱狂【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】動画投稿サイト発の5人組ボーイズグループ・MeseMoa.（めせもあ。）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】MeseMoa.、和装衣装で妖艶なダンス披露
MeseMoa.は、カバーダンス動画の投稿をきっかけに結成された5人組ボーイズアイドルグループで、メンバーはあおい、気まぐれﾌﾟﾘﾝｽ、野崎弁当、とみたけ、ノックソからなる。それぞれのメンバーカラーの和装風衣装で登場し「殺生石セッション」を披露。ステージ中央まで歩き妖艶なダンスで観客を魅了し、メンバーそれぞれの台詞パートでは歓声が沸き起こった。
「エニグマ」「アンラッキー☆BOY◆（※「◆」は正式には「顔文字」）」では抜群の歌唱力で観客を惹きつけたMeseMoa.。メンバー同士で向き合いながら歌う場面もあり、仲の良さも垣間見せた。
M1.殺生石セッション
M2.エニグマ
-MC-
M3.アンラッキー☆BOY◆（※「◆」は正式には「顔文字」）
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
◆MeseMoa.「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンス
◆MeseMoa.「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
