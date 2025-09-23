私立恵比寿中学「仮契約のシンデレラ」など4曲披露 パッション溢れるダンスに会場釘付け【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】私立恵比寿中学が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】私立恵比寿中学の圧巻ライブ
【写真】私立恵比寿中学の圧巻ライブ
◆私立恵比寿中学「STARRZ TOKYO」で4曲パフォーマンス
「永遠に中学生」をコンセプトに活動する同グループは、元気いっぱいの笑顔で登場すると「SCHOOL DAYS」を披露。見事なパフォーマンスで観客を引き込み、続く「シンガロン・シンガソン」、「仮契約のシンデレラ」で会場の空気を自分たちのものに。ラストの「イート・ザ・大目玉」では、真山りかが「最後まで私達の好きなことを貫こう！」と観客を煽り、息の合った情熱的なダンスとパワフルな歌声を会場中に響かせた。
◆私立恵比寿中学「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.SCHOOL DAYS
M2.シンガロン・シンガソン
M3.仮契約のシンデレラ
M4.イート・ザ・大目玉
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。私立恵比寿中学のほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】