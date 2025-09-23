MLBのレギュラーシーズンも佳境を迎え、シーズンのMVP争いが注目されます。MLB公式サイトが23日、現状での40名の専門家による投票の結果を紹介しました。

ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手が1位票36票で、2位フィリーズのカイル・シュワバー選手が1位票4票と圧倒的リード。シュワバー選手は、23日時点で大谷選手と並ぶリーグトップ53本塁打、リーグ1位129打点を記録していますが、大谷選手は6月16日に投手復帰をして以降54の三振を奪いながら、打者としては53本の本塁打を記録。「打撃面だけで見れば大谷はMVP候補として揺るぎない地位を築いている。さらにマウンドでの輝きも加えると、4度目のMVP受賞はほぼ確実といえるだろう」と評価されています。

一方、ア・リーグは僅差の争い。現在の1位には、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が1位票21票で君臨。ジャッジ選手は8月時点で2位に転落していたものの、僅差で1位に返り咲きました。今季はこれまで49本塁打を記録しており、2年連続となる50本塁打まであと一本となっています。さらに打率.326は現在両リーグトップで、首位打者最有力となっています。

1位票2差で2位となったのは、マリナーズのカル・ローリー選手。捕手でありながらも本塁打を両リーグ最多の58本放つなど、規格外の存在感を放っています。さらにマリナーズは地区優勝が確実視されているチームであり、その中でローリー選手がMVP候補として挙げられることは十分な理由だとされています。

4選手はいずれも残り6試合。最終的にどんな成績を残すのでしょうか。

▽4選手の主な成績

◆アーロン・ジャッジ

打率.326、49本塁打、105打点、130得点、12盗塁、OPS1.123

◆カル・ローリー

打率.247、58本塁打、121打点、107得点、14盗塁、OPS.949

◆大谷翔平

打率.283、53本塁打、99打点、141得点、19盗塁、OPS1.015

13登板、防御率3.29、1勝1敗、54奪三振、奪三振率11.85

◆カイル・シュワバー打率.241、53本塁打、129打点、107得点、10盗塁、OPS.926