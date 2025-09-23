「ロッテ１−０西武」（２３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは負ければ今季の最下位が確定する一戦に勝利。２連勝とした。

今季２度目の登板で初先発の唐川が７回８０球を投げて３安打無失点。昨年９月１０日のオリックス戦（京セラ）以来、約１年ぶりの白星を挙げた。「今日みたいな結果はあんまり自分の中で予想してなかったというか、できすぎな部分はあるんですけど…」と振り返った。

この日多投したカットボールにスライダー、カーブを織り交ぜて的を絞らせない投球に「ストライク先行できた」。ピンチらしいピンチは三回、連打で１死一、三塁とされたが、２番・滝沢を三飛、３番・渡部聖を投ゴロに抑えた。五回以降は無走者に抑えた。

唐川は５月６日の楽天戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）の予告先発として発表されていたが雨天中止。そのまま先発の機会を失い登録抹消された。６月にはリリーフとして登録されたが、雨の中、延長十一回から登板した１１日の広島戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）では２イニング目に入った十二回に６安打４点を失い敗戦投手となっていた。その試合で右膝を痛め、復帰に時間を要した。

今季は同級生の中日・中田が引退。唐川自身も「心折れそうになることはたくさんありますけど、応援してくれる周りの人もいますし、ファンの方もいる。それだけで頑張れるって感じです」と周囲に感謝する。

今季最初で最後の先発で、来季につながる手応えを得た。「パフォーマンスとしてはいいものが出てたんで、もっと質も高めて、コンスタントに出せるピッチャーになりたいなと思ってるんで、それに向けて真摯に向き合ってやっていきたい」。さらに進化して、プロ１９年目となる来季に臨む。