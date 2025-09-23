¡Úµð¿Í¡Ûà°¤Éô½Îá¤Î¸ú²Ì¥¢¥ê¡¡¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¤¬´ò¤·¤¤¥×¥í½é°ÂÂÇ
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£µ²ó¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤ËÂå¤ï¤êÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¶ÌÂ¼¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¡¦£±£´£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·øÊý¸þ¤Ø¡£¤³¤ì¤¬´ò¤·¤¤°ì·³¤Ç¤Î½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï¡Öº£µ¨Ãæ¤Ë¤Ï£±ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²°ÌÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¤Ãæ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¼«¤éÂÇ·âÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó£²£°Ê¬´Ö¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£à°¤Éô½Îá¤Î¸ú²Ì¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬ÎÌ¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£