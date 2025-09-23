妻の異変に「バァさん」モラ夫の思いやりのなさは規格外｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第15話をごらんください。

脳の造影検査から戻ってきたツマ子ですが、足はフラフラで、ベッドに倒れ込んでしまいます。そんな姿を見た夫は、心配するどころか、馬鹿にしたように大爆笑。ツマ子の病状を心配する看護師が、気がかりなことを伝えますが…。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

妻の異変を目の当たりにし、看護師から心配事を伝えられても能天気な夫。様子がおかしいツマ子を心配することもなく、早々と仕事へ行ってしまいました。



妻を一切思いやることのない夫の姿に、看護師も思わず言葉を失ってしまいます。あまりのひどい対応に、何かを感じ取ったのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）