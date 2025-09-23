秋元康プロデュース・MATSURI、意見が違うときに話す“ブームの言葉”とは？「僕が流行らせました」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・MATSURIが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
◆MATSURI「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビュー
MATSURIは、オープニングで「お祭りマンボ」を披露。一瞬で会場を魅了すると、続く「ジュリアに傷心」、「アガベの花」、「アヴァンチュール中目黒」、「僕らの口笛」で透明感のある歌声を披露。「夏のお嬢さん」、「汚れちまった涙」でもMATSURIならではのエネルギーと情熱を感じさせるパフォーマンスで、観客との一体感を見せた。
柳田優樹：僕たち「MATSURI」というユニットなんですが「日本中どこに行ってもお祭りを巻き起こすぞ！」という気持ちでライブしておりまして、今回も「お祭り」をイメージしたセットリストになっています。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーを教えてください。
松岡卓弥：みんなおしゃれですが、鈴木（渉）が1番です。
鈴木渉：嬉しいです！
― 鈴木さんは今、気になっているアイテムはありますか？
鈴木：いっぱいあります！デニムやパーカーなど、これから寒くなってくるので重ね着をするのが楽しみです。オーバーサイズのものが好きなので大きめのデニムやフーディーで気になっているアイテムが何点もあるのですが、僕たちは大人なグループなのでオーバーサイズだけでなくシュッとしたスーツのような綺麗めファッションにも今後挑戦したいと思っています。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
小野寺翼：「まずは、ありがとう」と言うことです。僕が流行らせました（笑）。グループで決めなければいけないことや意見が違うときに「まずは、意見をくれてありがとう」と感謝することを大切にしています。
松岡：あと、なんでもじゃんけんして決めることも流行っています。たとえば、車の中の座席を決めるときやジュースを買うときなど大体のことはじゃんけんをして決めています。
小野寺：今日はジュースじゃんけんをしました！今日は、橋爪（健二）が負けて…大体いつも橋爪が負けるんですけど（笑）。負けたとき、いつもメモしているもんね。
橋爪：でも、今日は（渡辺）真さんが最後にジュースを買い取ってくれました。
渡辺真：負けを買い取りました（笑）。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
渡辺：一歩踏み出すことです。一歩踏み出さないと何事も生まれないので、なんでもいいから挑戦してみるということがすごく大事なことだなと思います。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】