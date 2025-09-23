「俺も骨折経験ある」パパの小学生時代のケガが衝撃的すぎる｜長男ひかるが3歳の時骨折した話【ママリ】

このお話は、著者・南野ななみ(@minaminonanami)さんによるエッセー作品です。長男のひかるくんが、思わぬところで骨折をしたエピソードと、それを聞いたパパが思い出した、パパ自身の骨折の思い出を描いています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『長男ひかるが3歳の時骨折した話』第4話をごらんください。

ママにすごいところを見せようと、高い階段から飛び降り、骨折したひかるくん。その後はきれいに治ったようです。そして、夫婦の会話は、パパの少年時代に遡り…。

©minaminonanami

どうやらひかるくんに負けず劣らず、パパもなかなか活発な少年だったようですね。しかもこの一回だけではなく、骨折は複数回に渡るようです。ママが小さな悲鳴を上げています。聞いているだけで痛くなりそうな話ですが、あっけらかんと話しているパパ。ママに落ち込んでほしくないのでしょう、優しい人柄がうかがえるエピソードですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）