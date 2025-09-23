À¶¿å¡¡J1¤Ç18Ç¯°ÊÍè¤Î3ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤â¹¶·â¤ÏÄÀÌÛ¡¡½©ÍÕ´ÆÆÄ¡ÖÈó¾ï¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè31Àá¡¡À¶¿å0¡½0±ºÏÂ¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
¡¡À¶¿å¤ÏÁê¼ê¤Ë16ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤âGKÇßÅÄÆ©¸ã¡Ê25¡Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤Ã¤ÆJ1¤Ç¤Ï18Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÀ¶¿å¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¤È¤â¤Ë±ºÏÂ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Áý¤¨¤¿¡£Áê¼ê¤Î·èÄêÎÏÉÔÂ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤Ï¤è¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¹¶·âÅªÄ¶¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê£¿ôÆÀÅÀ¤·¤¿»î¹ç¤ÏÂè24Àá¤Î²£ÉÍFCÀï¡Ê7·î20Æü¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¡Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¼ºÅÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÍèÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë½ª»Ï¤·¡Ö·ë²Ì¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê£¿ôÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤¬1·å¤È¤«¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£