現在57歳。高卒で働き出し厚生年金も払っています。60歳以降どれだけ年金を受け取れるか、教えてください
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
ねんきん定期便は、過去の年金制度の加入期間や保険料の納付実績等と、将来受け取れる年金の見込み額等が記載されています。ねんきん定期便に記載されている内容は、50歳未満の人と、50歳以上の人では、老齢年金受給額の見込額が異なります。
・50歳未満の人：これまでの年金加入記録を基に計算した、老齢年金受給額が記載されています。
・50歳以上の人：現在加入している年金制度（同じ条件）で、60歳まで加入し続けたと仮定して計算された、将来の老齢年金受給額の見込額が表示されています。
ねんきん定期便でわからないこと等は、年金事務所で調べてもらうこともできます。
年金事務所に相談するときは、予約が必要になります。混み合っていることが多いので、時間に余裕をもって予約することをおすすめします。
Q：現在57歳。高卒で働き出し、厚生年金保険料も払っています。60歳以降、いくら年金を受け取れますか？「現在57歳です。高卒で働き出し厚生年金も払っています。60歳以降どれだけ年金を受け取れるか、教えてください」（すぎさん）
A：誕生月に届く「ねんきん定期便」、もしくは最寄りの年金事務所で確認しましょう将来年金をいくらもらえるのか、あらかじめ把握しておくことはとても重要なことです。日本年金機構では、誕生月にねんきん定期便を発送しています。
