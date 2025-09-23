KLP48¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙÈ¯É½¡¡¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤â»²Àï
AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Ï23Æü¡¢11·î15Æü¤ËµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹Ô¤¦¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLOVE¡õPEACE¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¡¢¤é¤¯¡¢ÎëÌÚ»ÖÇµ¡¢¹â¸«¼®¼î¤Î4¿Í¤ä¾åÊ¡¤æ¤¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤ÏÀßÎ©¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï±¿±Ä²ñ¼ÒCyber FightÉû¼ÒÄ¹¤ÎüâÌÚ»°»ÍÏº»á¡¢Àî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ÎæÆÂÀ¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÊMYPW¡Ë¤Î»²Àï¤â·è¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤â½Ð¾ìÁª¼ê¤ò¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥»¥é¥ó¥´¡¼¥ë½£¥×¥¿¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥ä¤Ë¤¢¤ëJioSpace¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
üâÌÚ»á¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖKLP48¤µ¤ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤È¤Î±ï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ëËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÎ©°Æ¼Ô¤Ç¸µÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀî¾¾»á¤â¡ÖÆüËÜ¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¡¢Ì´¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥¢¥¸¥¢¤Ë¤â¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KLP48¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÆüËÜ¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£