¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×ÌÜ¹õÏ¡¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤Î±Ç²è¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î»¦¤·²°¡¦ºäËÜÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»Â¿·¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä´Ý´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿»¦¤·²°¤¬°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï³¹¤Î¸Ä¿Í¾¦Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Ì¾¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢°úÂà¸å¤ÎÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êà°ì¿ÍÆóÌòá¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤¨¤ÃÌÜ¹õÏ¡¤¯¤ó¡ª¡©¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¨¡¢¤É¤·¤¿¡©¡×¡ÖÏ¡¤¯¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÏ¡¤¯¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤á¤á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£