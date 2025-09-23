ºòµ¨V·èÄêÆü¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É4Ï¢ÇÔ¡¡»î¤µ¤ì¤ë¾®µ×ÊÝÎ®¤Î´ÆÆÄ½Ñ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë²á¹ó¤À¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÄÁ¤·¤¤Æ±°ì¥«¡¼¥É4Ï¢ÇÔ¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Ë1¾¡9ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À2014Ç¯9·î23¡Á26Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¡£Æ±Ç¯¤Ï10·î2Æü¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç2°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÅÝ¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤ËÆ¬¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤ë¿È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ»îÎý¤ò·Þ¤¨¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢14Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿½©»³¹¬Æó¤µ¤ó¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¨¡¼¥¹ÀÝÄÅ¤Î2Àï·×13¼ºÅÀ¤ÎÏ¢Â³KO¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¸Þ½½Íò¤Î¥×¥íÌîµå60Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë1¥¤¥Ë¥ó¥°4²¡¤·½Ð¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æà¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×á¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î°ã¤¤¤Ë¶ì¤·¤à¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¡Ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¤ä¤á¤¿¤éÂÌÌÜ¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡Ë¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤è¡×
¡¡¿·¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿ºòµ¨¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÆü¤Ï9·î23Æü¡£º£µ¨¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë¥Á¡¼¥à11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¥«¡¼¥É4Ï¢ÇÔ¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê8»î¹ç¡£¾®µ×ÊÝÎ®¤Î¡Ö´ÆÆÄ½Ñ¡×¤¬¤¤¤Þ»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë