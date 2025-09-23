プロ野球のファームは23日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

楽天はDeNA戦（横須賀）に延長10回、5―1で勝利。先発・林は3回3安打3奪三振1失点で、6番手・日当が2回無安打無失点で5勝目（3敗3セーブ）。伊藤が3安打1打点、育成選手の永田が2安打1打点をマークした。今季限りで現役を引退するDeNA先発・森唯は7回1/3を8安打1失点。フォードが2回の3号ソロなど2安打。

ヤクルトは巨人戦（戸田）に4―3でサヨナラ勝ち。9回に沢井が左翼へサヨナラ10号ソロを放った。中川が2回の2号ソロなど2安打。先発・石原は6回5安打3失点。巨人先発の育成選手・代木は4回8安打3失点。ヘルナンデスが6回の2号2ランなど2安打。

西武はロッテ戦（ロッテ浦和）に5―2。先発・松本が6回1/3を5安打2失点で5勝目（2敗）を挙げた。育成選手の是沢が8回の1号ソロなど3安打をマーク。ドラフト1位・斎藤（金沢）が2安打。ロッテ先発の育成選手・中村亮は4回3安打無失点で、2番手の育成選手・パラシオスが2/3回を2安打2失点で1敗目。ドラフト2位・宮崎（ヤマハ）が6回に6号2ラン、愛斗が2安打。

日本ハムはオイシックス戦（長岡）に3―2。先発の育成選手・北浦が5回4安打無失点で、4番手・石川が1回無安打無失点で1勝目（2敗4セーブ）。有薗が4回にリーグトップの先制18号2ランを放つなど2安打をマークした。オイシックス先発・小林珠は8回3安打8奪三振で2失点。小西が2安打。

オリックスはソフトバンク戦（さとやくスタジアム）に3―1で逆転勝ち。先発の育成選手・宮国が5回2/3を8安打1失点で6勝目（3敗）を挙げた。内藤が2安打3打点、ドラフト4位・山中（三菱重工East）と育成選手の清水、堀が2安打。ソフトバンク先発の育成選手・アルメンタは6回7安打8奪三振3失点で3敗目（3勝）。正木が初回の先制1号ソロなど2安打を放った。イヒネ、ダウンズも2安打。

くふうハヤテは中日戦（ナゴヤ）に延長10回、6―4で勝利。先発・奥田域は7回4安打2失点で、3番手・野里が1回無安打1奪三振無失点で3勝目（7セーブ）。塩崎が8回に1号2ラン、仲村が3安打。中日先発のドラフト2位・吉田（西濃運輸）は2回3安打1失点（自責0）で、7番手・根尾が1回1安打2奪三振2失点（自責0）で3敗目（3勝1セーブ）を喫した。