◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人の戸郷翔征投手が、広島戦で先発するも４回６５球を投げて、５安打４失点４Ｋで自己ワーストとなる９敗目を喫した。

戸郷は初回、いきなり先頭の中村奨に左翼線二塁打を打たれるなど２死一、二塁。５番・末包に左翼線への２点適時二塁打を打たれて先制を許した。８番・林はフォークで空振り三振に抑えたが、戸郷は悔しげにベンチヘ戻った。

２回はテンポ良く２死を奪ったが、９番・玉村に中前安打。ここで１番・中村奨に左翼へのスタンド上段に飛び込む２ランを被弾した。

０―４の３回は小園、佐々木、末包を３者凡退に打ち取った。４回にはこの回の先頭・林に左前安打を打たれたが、後続を抑えた。

しかし、５回表の攻撃で戸郷は代打を送られて降板。戸郷は、この試合前までマツダでは４月１１日に３回１／３を１０失点するなど３登板で防御率９・３９と苦戦していたが、この日も白星とはならなかった。

戸郷は３試合連続で立ち上がりに失点しており、「やっぱりあれだけ立ち上がりが悪いとこういう試合展開になると思いますし、責任も果たせなかったので、次に向けてしっかりやりたいなと思います」と反省。また「立ち上がりが、先発としては難しいですし、そこでもっと攻めきれればね、勝負球が全部打たれてるんで、そこの技術不足かなというのはあります」と語った。