福岡県警の巡査部長の男が23日、酒気帯び運転の疑いで送検されました。県警は全職員に対し、飲酒を伴う会食を自粛するよう呼びかけるなど影響が広がっています。

■“飲酒運転”の約5時間後に勤務開始の予定

23日、酒気帯び運転の疑いで送検されたのは、福岡県警の巡査部長・飛永裕範容疑者です。飛永容疑者は22日未明、酒を飲んで軽乗用車を運転した疑いが持たれています。

警察によりますと、飛永容疑者は飲酒運転をしたとされるおよそ5時間後には、勤務開始の予定だったということです。

警察の調べに対し「酒は抜けていると思った」と、容疑を否認しています。

これを受け、福岡県警は陳謝。

■飲酒運転撲滅訴えるイベント延期 影響広がる

福岡県警 那須重人 首席監察官

「県民のみなさまに深くおわび申し上げます」

福岡県では、21日から今月末までを飲酒運転撲滅などを訴える「秋の交通安全県民運動」の期間としていますが、県警は事件を受け、この期間は公私ともに飲酒を伴う会食を自粛するよう、全職員に要請したということです。

また、飲酒運転撲滅を訴えるイベントもすでに1件延期が決まるなど影響が広がっています。