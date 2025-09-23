社内に一人や二人は苦手な人っているのではないでしょうか？ 大人なのでスルースキルで対応しつつも「どうしても無理！」と思ってしまう人もいるようで……。

今回は、社会の窓が全開でもカッコつける勘違い上司の話をご紹介いたします。

チャックが全開

「職場に激ヤバ上司がいます。ナルシストだし自分が社内で一番モテると思っている勘違い男で、女性社員はみんな距離を置いているのに、それに気づいていないんですよね。

いつもカッコつけて颯爽と歩いてるけど、正直加齢臭もひどいし、この前なんてズボンのチャックが全開でした。少しでも会話すると自分に好意があると勘違いして、ガンガンアプローチしてくるので、できるだけ関わりたくないけど、仕事上そうも言ってられないのがつらいですね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 仕事だと苦手な人とも関わらないといけないのが大変ですよね。ただ、女性社員全員に嫌われているとなると、なにかしらの注意をしてもらったほうがいいような気がしてしまいますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。