Snow Manの向井康二が、9月22日（現地時間）にロンドン・ファッションウィークで行われたバーバリーの2026年春夏コレクションに出席するために渡英。自身のインスタグラムに、ショー前日のロンドン観光の模様を2回に分けて公開した。

■向井康二、ビールグラス片手に不敵な笑み

最初の投稿で公開されたのは、ロンドン・アイ、ビッグ・ベンなどを訪れた際の写真。

ロンドン・アイは、テムズ川沿いに位置する巨大な観覧車。ビッグ・ベンは、ウェストミンスター宮殿（英国国会議事堂）の時計台もしくはその中にある大時鐘のこと。いずれもロンドンの象徴的な観光名所だ。

向井康二は、黒のニット帽×チェックのシャツ×グレーのジャージというファッションでロンドンの名所を堪能。首から下げたカメラで撮影するカットも。

そして8枚目の最後のカットでは、パブ風のお店で、3分の2くらい飲み干したビールグラスを片手に、カメラ目線で不敵な笑み。しかし、ハッシュタグは「#明日ショー緊張する」で締めくくられている（笑）。

■向井康二、ロンドンの二階建てバスでうとうと

2回目の投稿で公開されたのは、ダブルデッカーに乗車したり、ロンドンのキングス・クロス駅を訪れた様子などを公開。

ダブルデッカーはロンドン市内を走る有名な二階建てバスのことで、二階の最後部座席で街の様子を楽しみ、その後うとうとしてしまう（？）瞬間も。

キングス・クロス駅は、映画『ハリー・ポッター』の撮影が行われたことで有名な駅。魔法学校に通う生徒たちがホグワーツ特急に乗るため、9番線と10番線の間の壁（プラットフォーム9と3/4）をカートごと通り抜けるシーンが再現されており、もちろん向井康二もカートと一緒に記念撮影している。

加えて、ロンドンの街中で撮られたフォトジェニックなカットも多数含まれており、「カッコいい！」「チェック柄似合いすぎ」「サングラス王子」といった、スタイリッシュな佇まいと美しさを絶賛する声が続々。

しかし、ハッシュタグはやはり「#あーやっぱりショー緊張する」という人間臭いコメントで締めくくられており（笑）「頑張れ～」「ショー楽しんできてね」「日本から応援しているよ！」の声が多数書き込まれた。