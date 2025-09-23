秋元康氏プロデュースの１１人組ガールズグループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮが２３日、東京・品川インターシティホールで「３ｒｄ ＯＮＥＭＡＮ ＬＩＶＥ 連撃」を開催した。

新曲を含む全１４曲を熱唱。アンコールでは１０月２２日に発売する２ｎｄミニアルバム収録曲で、そのタイトルでもある「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」など３曲が初披露された。

ＭＣではＨＡＮＮＡ（１６）がファンへの手紙を読み上げた。「このステージに立てていることを、心から感謝しています。皆さんが見せてくれる笑顔を、ずっと近くで一番で見ていたいです。そのあたたかさが決して失われることが無いように、むしろ、炎のように熱く、みなさんの心を幸せで満たせるようにもっともっと頑張ります」と語り、「本当に幸せ者だと日々感じています」と涙を流しながらファンに思いを伝えた。

最後にサプライズでは、１２月１３日に２周年記念のワンマンライブ（東京・品川ステラボール）の開催、初主演のショートドラマの制作が発表された。さらに、１０月２５日には初となる海外公演「ＮＯＮＳＴＯＰ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ ２０２５」を香港で行うことも決まった。