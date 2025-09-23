「明治安田Ｊ１、神戸４−０東京Ｖ」（２３日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸が４得点を奪うゴールラッシュで、東京Ｖに完勝した。同カードは１９９７年５月のＪ１での初対決から、神戸はホームで未勝利（０勝３分８敗）が続いていたが、初めて白星を挙げた。

ＦＷ大迫、宮代、ＭＦエリキと１７日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、上海海港戦でゴールを奪った前線の３人がそろって、公式戦２戦連続得点を挙げた。

前半１０分には大迫が先取点をマーク。ＤＦ永戸のグラウンダーのクロスを相手ＧＫがつかみ損ねると、狙っていた大迫がこぼれ球をゴールに流し込んだ。リーグ戦では５月の横浜Ｍ戦以来１５戦ぶりと、久々の一発。同２０分には得点にはつながらなかったものの、積極的なプレーでＰＫ獲得にも貢献した。

同３８分には宮代が巧みな足元の技術を見せた。大迫、ＭＦ井出からワンタッチパスでつながれると、ペナルティーエリア内でドリブルしながら、相手ＤＦを２枚かわして右足でネットを揺らし、２年連続のリーグ２桁得点となる今季１０得点目を挙げた。

後半に入っても神戸の勢いは衰えず。後半１０分にはＭＦ扇原の高精度クロスをエリキが頭で軌道を変えて３点目。同２２分には、相手ＧＫのパスのミスをエリキが後ろから刈り取り、宮代につないでダメ押しの４点目を奪った。