狩野英孝の単独イベント「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜TENJIKU〜」WOWOWで放送・配信
WOWOWでは、狩野英孝公式YouTubeチャンネルから生まれた単独イベント「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜TENJIKU〜」を、10月25日(20:30〜)に放送・配信する。
「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜TENJIKU〜」
狩野がゲーム生配信やさまざまなトークを繰り広げる公式YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」は、チャンネル開設から5年、チャンネル登録者数250万人の人気チャンネルに。そのリアルイベント「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜TENJIKU〜」が、前回の「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜SANJO!〜」以来3年ぶりに、23日に東京ガーデンシアターで開催された。
歌あり、ゲーム実況あり、イベントのための特別企画ありで、EIKOの魅力があますところなく披露される。
【編集部MEMO】
狩野英孝は、1982年2月22日生まれ、宮城県出身。。代表的なギャグは「ラーメン、つけ麺、僕イケメン!」。音楽活動では『ロンドンハーツ』の企画から生まれた“50TA”名義でも知られる。YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」ではホラーゲーム実況などで人気を集め、登録者は約256万人(2025年9月時点)。主なレギュラーはフジテレビ『かのサンド』、仙台放送『仙台市青葉区 かのおが便利軒』など。
「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜TENJIKU〜」
狩野がゲーム生配信やさまざまなトークを繰り広げる公式YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」は、チャンネル開設から5年、チャンネル登録者数250万人の人気チャンネルに。そのリアルイベント「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜TENJIKU〜」が、前回の「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE〜SANJO!〜」以来3年ぶりに、23日に東京ガーデンシアターで開催された。
【編集部MEMO】
狩野英孝は、1982年2月22日生まれ、宮城県出身。。代表的なギャグは「ラーメン、つけ麺、僕イケメン!」。音楽活動では『ロンドンハーツ』の企画から生まれた“50TA”名義でも知られる。YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」ではホラーゲーム実況などで人気を集め、登録者は約256万人(2025年9月時点)。主なレギュラーはフジテレビ『かのサンド』、仙台放送『仙台市青葉区 かのおが便利軒』など。