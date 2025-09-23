《40・50代ヘア》派手すぎずちょうどいい！ 大人でもイケる【おすすめウルフ】

こなれ感と扱いやすさを両立した「ウルフヘア」は、FTN編集部が今、注目しているヘアスタイル。レイヤーで軽やかな動きを演出しながら、カジュアルにも上品にも仕上げられるのがポイントです。今回は、40・50代にぴったりな【おすすめウルフ】をご紹介します。大人も取り入れやすい旬なウルフヘアをピックアップするので、ぜひ参考にしてみてください。

落ち着いた印象の重めウルフ

やわらかく落ち着いた印象のウルフヘア。毛先中心にレイヤーを入れて動きを出しつつ、トップは重さを残した重めのウルフヘアです。自然なニュアンス感を演出できるので、大人女性も取り入れやすそう。ウルフヘア初心者の人にもおすすめです。

こなれ感のあるシルエットにイメージチェンジ

こちらは、毛流れを活かしてナチュラルに仕上げたウルフヘア。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「伸ばしかけで雰囲気を変えたい方の参考になれば」とコメントしていて、ボブからのイメージチェンジにもおすすめです。コンパクトなシルエットでありながら、動きのある外ハネがおしゃれ。

ウルフヘア × 透明感カラー

こちらのウルフヘアは、流れるようなレイヤーでやわらかい雰囲気を醸し出しています。ふんわりとしたスタイリングで、さらに軽やかに。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「最近暗めな透け感あるカラーが人気」とコメント。透明感のあるカラーがナチュラルなウルフヘアにマッチしています。

こなれ感のあるマッシュウルフ

こちらは、ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんが、「ボブからマッシュウルフへ」と紹介しているヘアスタイル。丸みのあるトップと襟足の動きが旬な雰囲気です。スタイリングは、「癖を生かしてムース仕上げ」とのこと。ナチュラルでこなれ感のある仕上がりは、真似してみたくなる人も多いのでは。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@miiika241様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri