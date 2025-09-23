プロレスデビュー４０周年記念大会「蘇ったサムライ 闘宝伝承２０２５」（大阪・梅田ステラホール）を２１日に成功させた船木誠勝（５６）が２３日、青森・弘前市から応援に駆けつけた母・とも子さん（７８）が帰るのを大阪国際空港まで見送った。

船木は４０周年大会１０日前の１１日の試合で右肩を脱臼し、腱板損傷で全治１か月の重傷を負いながら強行出場した。「心配させてはいけない」と母には脱臼を報告していなかったが、とも子さんは、通院先の看護師から息子の負傷のニュースを聞いていたという。

「息子の試合はほとんど見たことがありません。やられてばかりで、見ていられない」船木は１９８４年に中学卒業と同時に青森を飛び出し、新日本プロレスに入門。８５年３月３日に当時は最年少の１５歳でデビューした（北茨城市民体育館での後藤達俊戦）。青森巡業があった新日本時代は、勝てない修業の日々だった。デビュー４０周年試合でも、右肩から腕全体をテーピングして入場した船木を母は直視できなかった。

メインイベントで船木は負傷させられた黒潮ＴＯＫＹＯジャパンとタッグマッチで対戦し、痛む右手で張り手合戦の末、９分４７秒、胴締めスリーパーで勝利した（レフェリーストップ）。第２試合には船木の長男・ライアン船木（２０）がデビューした。

グラップリング スペシャルエキシビションマッチ（無差別級３分１回戦）で、元キング・オブ・パンクラシストの近藤有己（５０）と対戦。とも子さんは「孫が試合するとは聞いてませんでした。びっくりしましたが、がんばりましたね」と打撃がない試合のため、応援して見られたという。ライアンはリング上で「お父さん、お母さん、強く育ててくれてありがとうございます」と船木夫妻に向かってマイクで感謝を伝えたが、それは船木が母に思い続けてきた言葉だった。右肩脱臼で悲壮感が漂った４０周年大会だったが、母の笑顔が成功を物語っていた。