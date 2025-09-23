Ä®ÅÄ¤¬Í¥¾¡±ó¤Î¤¯¼êÄË¤¤¥É¥í¡¼¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÇPK¸¥¾å¡Ä4ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¸åÂà
µþÅÔ¤ÈÄ®ÅÄ¤¬ÂÐÀï
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂè31Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤¬Á°È¾¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµþÅÔ¤¬PK¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê1-1¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎµþÅÔ¤Ïº£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È4·î¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Àá¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Àï¡Ê0-1¡Ë¤ÇÌó4¤«·îÂ³¤¤¤¿ÌµÇÔ¡Ê7¾¡3Ê¬¡Ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹3¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤â6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥ê¡¼¥°Àï8Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÉâ¾å¡£¼¯Åç¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹7¤Î5°Ì¤Î¾õ¶·¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤··ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤ÏÄ®ÅÄ¤¬¹¶¤á¹þ¤à¤¬µþÅÔ¤¬¼¡Âè¤Ë²¡¤·ÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ®ÅÄ¤ÏÆ±16Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿MFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤·¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òºÇ¸å¤ÏDF²¬Â¼ÂçÈ¬¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏµþÅÔ¤¬¹¶¤á¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤â¥Í¥Ã¥È¤ÏÍÉ¤é¤»¤º¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾½øÈ×¤Î7Ê¬¡¢Ãæ±û¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µþÅÔDF¿Ü³±ÑÂç¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤Ø¤È³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµþÅÔ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤êÄ®ÅÄ¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤ÈÆ±25Ê¬¡¢¿Ü³¤¬Éâ¤µå¤Î¤³¤Ü¤ì¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤ÈMFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢µþÅÔ¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎPK¤òÄ®ÅÄGKÃ«¹¸À¸¤¬´°àú¤ËÆÉ¤ß¥»¡¼¥Ö¤·¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·½ªÎ»´ÖºÝ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´Æ£¶Á¤¬¾ÂÅÄ½ÙÌé¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òFW¸¶ÂçÃÒ¤¬·è¤á¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ï4ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢µþÅÔ¤â2ÀïÌ¤¾¡Íø¡£Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬Î¥¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë