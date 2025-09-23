◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走は、１番人気で菱田裕二騎手が騎乗したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が好位追走から最後の直線で堂々と抜け出し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。半兄のドライスタウトが２０２３年に勝っており、同レース初の兄弟制覇となった。勝ちタイムは１分２４秒８。

８番人気だった地元浦和のアウストロ（秋元耕成騎手）が２着。４番人気だった船橋のムエックス（張田昂騎手）が３着になった

馬連は５８１０円。馬単は８１３０円。３連複は６８１０円。３連単は４万１６６０円。

今年のテレ玉杯オーバルスプリントは祝日に行われ、同レースの売り上げは１１億９３９１万５７００円。平日に行われた前年から７９・７％の大幅増で、同競走では過去最高記録となった。これまで１位の記録だった２０２１年の８億６２６６万４１００円を３億３０００万円以上も上回った。