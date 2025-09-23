◇セ・リーグ 巨人0―5広島（2025年9月23日 マツダ）

8安打しながらも最後までホームが遠く、今季15度目の零敗。5連敗中と苦しむ5位・広島に完敗を喫し、2位DeNAと2.5ゲーム差に開いた巨人の阿部慎之助監督（46）は「なんか、どっか悪いのかなって心配になっちゃうんだけど」と戸郷を心配した。

阿部監督が2年連続で開幕投手を任せた戸郷が初回、2回と2失点ずつして4回5安打4失点KOと誤算。2回には中村奨に9号2ランされたが、9本塁打中6本が巨人戦で、戸郷も2被弾目となった。

戸郷について「なんか、どっか悪いのかなって心配になっちゃうんだけど」とした指揮官。2回までに4失点はチームとしても「やっぱりキツいよね」と苦悩の表情を浮かべた。

「本人は必死で投げている…かもしれないけどね、もちろん。なんか、気持ちが切れちゃっているというか、集中力欠いているのかとかっていうふうに見えてしまっている。本人はたぶん一生懸命投げていると思うんだろうけどね。技術的なこともあるんだろうけど、メンタルの部分なのかなと思って、まあちょっと心配してしまうんだけど」

チームは24、25日と試合なし。26、27日に敵地・横浜でDeNAとの直接対決2連戦を控えている。残り5試合で、戸郷にももう1試合投げさせる予定。「いってもらわないと」と今度こそ、の期待を寄せていた。