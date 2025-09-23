俳優の石原良純(63)が23日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 石原4兄弟大集合 今明かされる石原家の真実 3時間SP」（後7・00）に出演。父で政治家、小説家の故・石原慎太郎さんの破天荒エピソードを開かした。

この日のゲストは“石原4兄弟”。元衆議院議員の長男・伸晃さん、俳優でタレントの次男・良純、現職衆議院議員の三男・宏高さん、芸術家の四男・延啓さんが登場した。

慎太郎さんは生前「正月は家族で集まることがアイデンティティー」と話し、ある年は家族で伊豆旅行に出かけたという。しかし、慎太郎さんは旅館の部屋に足を踏み入れた瞬間に「飽きた」とつぶやき、そのまま1人で電車に乗って、自宅に帰ってしまった。

これには「オリエンタルラジオ」藤森慎吾は「ひどい…」と苦笑い。高嶋ちさ子も「本当？」と目を見開いていた。良純は自身が結婚した年に慎太郎さんから「豪華客船の旅に連れて行ってやる」と言われたエピソードを披露し、「2日前に父から電話がかかってきて“行かない。調子悪いから”ってドタキャン」と明かすと、スタジオはどよめきに包まれていた。

良純は「ドタキャン魔。ゴルフでもテニスでも人を呼んでおいて朝起きた気分で(開催するか)選ぶ」と破天荒な父の振るまいを明かしていた。