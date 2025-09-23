J1¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡¡Âç¾¡¤Î¿À¸Í¤¬2°Ì¤Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè31Àá¡Ê23Æü¡¦¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡á10»î¹ç¡Ë¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤ÏCÂçºå¤Ë3¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ61¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Á°È¾¤ËÃÎÇ°¤¬Æ±ÅÀ¤È¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤é¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤ÏÂçÇ÷¤äµÜÂå¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÅìµþV¤Ë4¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ57¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤ÏÄ®ÅÄ¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ56¤Î3°Ì¡£Ä®ÅÄ¤ÏÆ±52¡£Çð¤Ï¹Åç¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ÆÆ±56¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç4°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¹Åç¤ÏÆ±52¡£
¡¡Àîºê¤Ï¾ÅÆî¤ò²¼¤·¡¢FCÅìµþ¤ÏÊ¡²¬¤òÂà¤±¤Æº£µ¨½é¤Î3Ï¢¾¡¡£GÂçºå¤Ï²£ÉÍM¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£À¶¿å¡½±ºÏÂ¡¢²¬»³¡½²£ÉÍFC¡¢¿·³ã¡½Ì¾¸Å²°¤Ï0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£