神戸が4発快勝で首位鹿島と「4」差の2位浮上…横浜FMは逆転負け、横浜FCが勝ち点で並ぶ／J1第31節
2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。
鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に逆転勝利で首位の座を堅持。追いかける京都サンガF.C.はFC町田ゼルビアとの上位対決で終盤になんとか追いつき、勝ち点「1」を獲得。柏レイソルもサンフレッチェ広島とスコアレスドローに終わった。
ヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。大迫勇也のリーグ戦4カ月ぶりとなる得点で先制すると、宮代大聖の2ゴールなどで突き放し、4−0で快勝。勝利を逃した京都と柏をかわし、鹿島と勝ち点差「4」の2位に浮上した。
横浜F・マリノスは先制点を守りきれず、満田誠が加入後初得点を挙げたガンバ大阪に1−3で逆転負けを喫した。横浜FCはファジアーノ岡山とスコアレスドローで連勝を逃したが、横浜FMと勝ち点「28」で並んだ。
最下位のアルビレックス新潟は、名古屋グランパスとスコアレスドローで12試合未勝利に。湘南ベルマーレは川崎フロンターレとの神奈川ダービーに敗れて15試合未勝利となった。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼9月23日（火・祝）
アルビレックス新潟 0−0 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 1−1 セレッソ大阪
FC東京 1−0 アビスパ福岡
清水エスパルス 0−0 浦和レッズ
ファジアーノ岡山 0−0 横浜FC
柏レイソル 0−0 サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ 1−2 川崎フロンターレ
京都サンガF.C. 1−1 FC町田ゼルビア
ガンバ大阪 3−1 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 4−0 東京ヴェルディ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（61／＋20）
2位 神戸（57／＋15）
3位 京都（56／＋21）
4位 柏（56／＋14）
5位 町田（52／＋14）
6位 広島（52／＋14）
7位 川崎F（51／＋15）
8位 浦和（48／＋7）
9位 G大阪（46／−2）
10位 C大阪（43／＋3）
11位 清水（40／−3）
12位 岡山（40／−5）
13位 FC東京（40／−9）
14位 福岡（37／−5）
15位 名古屋（36／−5）
16位 東京V（35／−15）
17位 横浜FM（28／−12）
18位 横浜FC（28／−17）
19位 湘南（25／−27）
20位 新潟（21／−23）
▼9月27日（土）
16:00 町田 vs 岡山
17:00 名古屋 vs 鹿島
17:00 G大阪 vs 新潟
18:00 東京V vs 浦和
18:00 福岡 vs 広島
19:00 神戸 vs 清水
▼9月28日（日）
17:00 横浜FC vs 湘南
18:00 FC東京 vs 横浜FM
18:30 C大阪 vs 京都
19:00 川崎F vs 柏
鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に逆転勝利で首位の座を堅持。追いかける京都サンガF.C.はFC町田ゼルビアとの上位対決で終盤になんとか追いつき、勝ち点「1」を獲得。柏レイソルもサンフレッチェ広島とスコアレスドローに終わった。
ヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。大迫勇也のリーグ戦4カ月ぶりとなる得点で先制すると、宮代大聖の2ゴールなどで突き放し、4−0で快勝。勝利を逃した京都と柏をかわし、鹿島と勝ち点差「4」の2位に浮上した。
最下位のアルビレックス新潟は、名古屋グランパスとスコアレスドローで12試合未勝利に。湘南ベルマーレは川崎フロンターレとの神奈川ダービーに敗れて15試合未勝利となった。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J1第31節
▼9月23日（火・祝）
アルビレックス新潟 0−0 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 1−1 セレッソ大阪
FC東京 1−0 アビスパ福岡
清水エスパルス 0−0 浦和レッズ
ファジアーノ岡山 0−0 横浜FC
柏レイソル 0−0 サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ 1−2 川崎フロンターレ
京都サンガF.C. 1−1 FC町田ゼルビア
ガンバ大阪 3−1 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 4−0 東京ヴェルディ
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（61／＋20）
2位 神戸（57／＋15）
3位 京都（56／＋21）
4位 柏（56／＋14）
5位 町田（52／＋14）
6位 広島（52／＋14）
7位 川崎F（51／＋15）
8位 浦和（48／＋7）
9位 G大阪（46／−2）
10位 C大阪（43／＋3）
11位 清水（40／−3）
12位 岡山（40／−5）
13位 FC東京（40／−9）
14位 福岡（37／−5）
15位 名古屋（36／−5）
16位 東京V（35／−15）
17位 横浜FM（28／−12）
18位 横浜FC（28／−17）
19位 湘南（25／−27）
20位 新潟（21／−23）
■J1第32節の対戦カード
▼9月27日（土）
16:00 町田 vs 岡山
17:00 名古屋 vs 鹿島
17:00 G大阪 vs 新潟
18:00 東京V vs 浦和
18:00 福岡 vs 広島
19:00 神戸 vs 清水
▼9月28日（日）
17:00 横浜FC vs 湘南
18:00 FC東京 vs 横浜FM
18:30 C大阪 vs 京都
19:00 川崎F vs 柏