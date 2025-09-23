「誰も納得していない」盤石３連勝も、植田直通は飽き足らず。残り７試合、全勝宣言「全部勝って優勝を決めます」【鹿島】
鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪とメルカリスタジアムで対戦。28分に先制を許すが、31分に知念慶が同点弾を挙げ、53分にレオ・セアラ、68分には松村優太もゴールネットを揺らし、ホームチームが３−１で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューに、この試合に腕章を巻いて臨んだ植田直通が対応。鮮やかな逆転勝ちだったが、「納得している選手は少ないでしょうし、このあと中３日で試合が続くので、そこまで勝ち切って、優勝へ進んでいきたい」と語った。
鹿島は今日の勝利で３連勝を飾った。植田は現在のチームの強さを「この勝利にも誰も納得していないところ」と口にし、次のように続ける。
「勝ったとしても色んな反省があって、誰ひとりその勝ちに満足していないですし、優勝してやっとホッとするような瞬間が生まれてくると全員が思っている。１勝も大きいですけど、しっかりと改善点を直しながら、次に進んでいければいい」
リーグ戦は残り７試合。植田は「全部勝ちます。全部勝って優勝を決めます」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
