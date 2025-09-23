¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¸üÄìÆÃµö¥·¥å¡¼¥º¤ÇNIKE¤òÂÇÅÝ!? ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡Öasics¡×¤¬¡È¥¼¥í¡É¤«¤éµÕ½±¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£¼Â¤ÏÁª¼ê¤Î³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¡ÖÆÃµöµ»½Ñ¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï9·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¼«¿È¤â¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤Ê¤ÉÂç¤ÎÎ¦¾å¹¥¤¤Ç¤¢¤ëÊÛÍý»Î¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¿·¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¥¼¥í¡É¤«¤é¤ÎµÕ½±¤ò²Ì¤¿¤·¤¿asics¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º
µ¤²¹30¡î¶á¤¯¤Ç¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤Ãæ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¶áÆ£Î¼ÂÀÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¸«»ö11°Ì¤ËÆþ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥·¥ó¥ÖÁª¼ê¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ú¥È¥í¥¹Áª¼ê¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¹çÀï¤ÎËö¤Ë¡¢¥·¥ó¥ÖÁª¼ê¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ç®¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ¢¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¡È¥·¥å¡¼¥º¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁè¤¤¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯7·î¤ËNIKE¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¥º¡¼¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ ¥Í¥¯¥¹¥È%¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤äÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡É¤¬ÀÊ´¬¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤â¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¡Öasics¡×¤ÎÀÖ¤¤¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¤Ï¡¢asics¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤¬No.1¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡Û
1°Ì¡§¥·¥ó¥Ö¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡Ë¡¿adidas¡ÖADIOS PRO EVO 2¡×
2°Ì¡§¥Ú¥È¥í¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¿PUMA¡ÖFAST-R NITRO ELITE 2¡×
¡û3°Ì¡§¥¢¥¦¥¢¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¿asics¡ÖMETASPEED RAY¡×¢¨ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë
¡û4°Ì¡§¥¢¥ë¥Þ¥ä¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¡¿asics¡ÖMETASPEED¡×
5°Ì¡§¥Á¥§¥é¥ó¥¬¥Ã¥È¡Ê¥¦¥¬¥ó¥À¡Ë¡¿adidas¡ÖADIOS PRO EVO 1¡×
6°Ì¡§¥Á¥ã¥Ã¥Ô¥Í¡¼¥ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¿NIKE¡Ö¥º¡¼¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ ¥Í¥¯¥¹¥È%4¡×
¡û7°Ì¡§¥¢¥ä¥ì¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¡¿asics¡ÖMETASPEED¡×
8°Ì¡§¥¢¥Þ¥ì¡Ê¥¨¥ê¥È¥ê¥¢¡Ë¡¿NIKE¡Ö¥º¡¼¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ ¥Í¥¯¥¹¥È%4¡×
¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢ÃåÍÑ¥·¥å¡¼¥º¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉ®¼Ô¤ÎÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÈ½Äê
ÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¤Î11°Ì¤Î¶áÆ£Áª¼ê¤ä¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó7°ÌÆþ¾Þ¤Î¾®ÎÓ¹áºÚÁª¼ê¤âasics¤ÎÀÖ¤¤¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡ÖMETASPEED¡×¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«Á´ÂÎÅª¤Ë¤â¡¢asics¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Î¥·¥§¥¢³ä¹ç¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Öasics¤¬NIKE¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢É®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢°ì»þ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÃåÍÑ¼Ô¡È¥¼¥í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿asics¤Î¡ÈµÕÅ¾·à¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡Ö¥º¡¼¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ ¥Í¥¯¥¹¥È%¡×¤Ï¡¢NIKE¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¼Ò¤¬¤³¤¦¤·¤¿NIKE¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤ò²óÈò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤«¤ÄNIKE¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
asics¤Ï¡¢Åö½é³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Î³«È¯¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2020Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇNIKE¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤¬ÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢asics¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ç¤µ¤¨¡¢È¢º¬±ØÅÁËÜÈÖ¤Ç¤ÏNIKE¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¤È¤¦¤È¤¦asics¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËNIKE¤Ë¥·¥§¥¢¤òÂç¤¤¯Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢asics¤Ï¼ÒÄ¹Ä¾²¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¬¾¡¤Æ¤ë¥·¥å¡¼¥º¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ÒÄ¹¤¬¼«¤é°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¿Ê¤ß¡¢asics¤Î½é¤á¤Æ¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡ÖMETASPEED SKY¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢2020Ç¯10·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¡¢¥µ¥é¡¦¥Û¡¼¥ëÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îasics¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢¥µ¥é¡¦¥Û¡¼¥ëÁª¼ê¤¬¸«»ö2°Ì¤Ëµ±¤¯¤È¤¤¤¦¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯3·î¤ËÀµ¼°¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡ÖMETASPEED SKY¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢asics¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢2022À¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ïasics¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬ÃË»Ò12.9¡ó¡¢½÷»Ò12.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏNIKE¤òÈ´¤¤¤Æ¥·¥§¥¢2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥·¥§¥¢1°Ì¤Ïadidas¡Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¥·¥§¥¢No.1¤È¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤¿¤á¡¢asics¤Î¡ÖMETASPEED SKY¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥º¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡¢Á°¤Ø¿Ê¤à¿ä¿ÊÎÏ¡¢·Ú¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥·¥å¡¼¥º¤Î°ÂÄê´¶¤¬È´·²¡£¥·¥å¡¼¥º¤¬¤Ö¤ì¤º¡¢Â¼ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÁö¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢asics¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢asics¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÆÃµöµ»½Ñ¡×¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖMETASPEED¡×¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ê2022-171333¡Ë¤Î¥½¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁÇºà¤Î³ÆÉô°Ì¤ÎÇÛ¹çÎ¨¡¢¸ü¤µ¡¢¹Å¤µ¤Ê¤É¤òÀäÌ¯¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½³¤ê½Ð¤·»þ¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¥½¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â½³¤ê½Ð¤·»þ¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â®¤¯Áö¤ë¤Î¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤âÄÀ¤ß¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤Ê¥½¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
asics¤Ï¡¢NIKE¤äadidas¤Ê¤É¤Î³¤³°Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ËÎô¤é¤º¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤òÈó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±C¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â°Ê¹ß¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢asics¤¬¤½¤ì¤À¤±Ç®¿´¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü¡¹µ»½Ñ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖMETASPEED¡×¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ò°ú¤¯METASPEED SKY¤Î¥½¡¼¥ëÁ°ÊýÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¼Ð¤á¤ÎÀÖ¿§¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¼Â¤Ïasics¤¬ÆÃµö½Ð´êÃæ¤Îµ»½Ñ¡ÊÆÃ´ê2023-32918¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ð¤á¤Î¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¤¹°ÌÃÖ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¥½¡¼¥ë¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â¤òÆ§¤ß¹þ¤à°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÆÃµöÊ¸¸¥¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤â¤³¤Î¡ÖMETASPEED SKY¡×¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ëºÝ¡¢Â¸µ¤Ë»ëÀþ¤ò°Ü¤¹¤È¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¡¢³Î¤«¤ËÆ§¤ß¹þ¤à°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢asics¤ÏºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£²ó¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âasics¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥å¡¼¥º¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤é¤¬¤½¤ì¤òÍú¤¤¤Æ¹¥µÏ¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§Æ£»Þ ½¨¹¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç¼êIT´ë¶È¤Ê¤É¤ÇSE¤È¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë¡ÖÆ£»ÞÃÎºâË¡Ì³»öÌ³½ê¡×¤ò³«¶È¡£°Ê¹ß¡¢ITÊ¬Ìî¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë·ÀÌó½ñ¶ÈÌ³¤äÃÎÅªºâ»º¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´Æ½¤¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£All About ÊÛÍý»Î¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:Æ£»Þ ½¨¹¬¡ÊÊÛÍý»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ë)
